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Зеленский выступит на большой пресс-конференции 23 февраля

Зеленский проведет большую пресс-конференцию 23 февраля
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Sven Hoppe/Pool/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский 23 февраля проведет большую пресс-конференцию — накануне третьей годовщины начала спецоперации (СВО). Об этом сообщили на сайте офиса президента страны.

Мероприятие будет называться «Украина. Год 2025». В нем также примут участие руководители государственных институтов.

До этого еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс заявил, что Еврокомиссия обсуждает «важный сигнал» по обороне Украины, о котором ЕС объявит 24 февраля.

21 февраля президент Финляндии Александер Стубб обсудил с Зеленским помощь стране.

В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и носит негативный эффект. Кроме того, как подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, для РФ неприемлемо размещение иностранных войск на территории Украины.

Ранее политолог Владимир Брутер заявил, что замена Зеленского на другого политика не повлияет на урегулирование конфликта.

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