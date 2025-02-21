Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Евросоюз анонсировал «важный сигнал» по Украине на 24 февраля

Reuters: страны ЕС 24 февраля объявят о важном сигнале по обороне Украины
close
Global Look Press

Еврокомиссия обсуждает «важный сигнал» по обороне Украины, о котором ЕС объявит 24 февраля, в третью годовщину начала СВО. Об этом заявил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс, передает агентство Reuters.

«Мы обсуждаем в рамках Еврокомиссии важный сигнал о поддержке Украины, который будет объявлен в годовщину (начала СВО. – прим. ред.)», — отметил он.

21 февраля президент Финляндии Александер Стубб обсудил с украинским лидером Владимиром Зеленским помощь стране.

В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и носит негативный эффект. Кроме того, как подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, для РФ неприемлемо размещение иностранных войск на территории Украины.

Ранее Россия объяснила Европе, как она может помочь в урегулировании конфликта на Украине.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами