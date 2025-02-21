Евросоюз анонсировал «важный сигнал» по Украине на 24 февраля

Еврокомиссия обсуждает «важный сигнал» по обороне Украины, о котором ЕС объявит 24 февраля, в третью годовщину начала СВО. Об этом заявил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс, передает агентство Reuters.

«Мы обсуждаем в рамках Еврокомиссии важный сигнал о поддержке Украины, который будет объявлен в годовщину (начала СВО. – прим. ред.)», — отметил он.

21 февраля президент Финляндии Александер Стубб обсудил с украинским лидером Владимиром Зеленским помощь стране.

В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и носит негативный эффект. Кроме того, как подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, для РФ неприемлемо размещение иностранных войск на территории Украины.

Ранее Россия объяснила Европе, как она может помочь в урегулировании конфликта на Украине.