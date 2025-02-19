Названа дата утверждения нового пакета санкций ЕС против России

Представители Министерств иностранных дел (МИД) Евросоюза утвердят 16-й пакет санкций против России 24 февраля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Совете ЕС.

«Могу ответить утвердительно», — ответил источник на вопрос о дате окончательного утверждения санкций.

По данным агентства, документ вступит в силу с момента подписания.

19 февраля сообщалось, что послы 27 стран Евросоюза утвердили 16-й пакет санкций против России. Газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что в 16-й пакет санкций Евросоюза против России войдут 13 банков, а также «больше» физических и юридических лиц, чем было включено ранее.

По данным агентства Reuters, Брюссель в контексте очередного пакета санкций против РФ запретят импорт первичного алюминия из России.

Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис ранее отмечал, что Евросоюз должен взять вопрос санкций против России в свои руки на фоне возможного ослабления рестрикций со стороны США.

Ранее стало известно, что ЕС запретит вещание еще восьми российских СМИ в Европе.