Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ХАМАС обещал разобраться в ситуации с телом заложницы

ХАМАС обещал разобраться в ситуации с телом израильской заложницы Бибас
close
Mohammed Salem/Reuters

Палестинское движение ХАМАС заявило, что разберется в ситуации с подменой тела израильской заложницы Шири Бибас, также оно потребовало от Израиля вернуть останки, которые были переданы вместо него 20 февраля. Заявление опубликовано в Telegram-канале движения, передает ТАСС.

«Мы проинформируем посредников о результатах расследования этой ситуации и призываем вернуть останки, как утверждает израильская сторона, палестинки, погибшей при бомбардировках Газы», — говорится в публикации.

В движении допустили, что, возможно, «тела перепутали» в процессе разбора завалов на месте обстрела, поскольку в месте содержания заложников находились также палестинцы.

Также ХАМАС предоставил Израилю новый список заложников для освобождения 22 февраля. В него вошли шесть граждан Израиля. Среди них Элия Коэн, Омер Шем-Тов, Омер Венкерт и Таль Шохам, похищенные 7 октября 2023 года, а также находящиеся в плену с 2014 и 2015 года соответственно Авера Менгисту и Хишам ас-Сейид.

Ранее сообщалось, что Израиль может возобновить операцию в Газе после освобождения заложников.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами