ХАМАС обещал разобраться в ситуации с телом заложницы

Палестинское движение ХАМАС заявило, что разберется в ситуации с подменой тела израильской заложницы Шири Бибас, также оно потребовало от Израиля вернуть останки, которые были переданы вместо него 20 февраля. Заявление опубликовано в Telegram-канале движения, передает ТАСС.

«Мы проинформируем посредников о результатах расследования этой ситуации и призываем вернуть останки, как утверждает израильская сторона, палестинки, погибшей при бомбардировках Газы», — говорится в публикации.

В движении допустили, что, возможно, «тела перепутали» в процессе разбора завалов на месте обстрела, поскольку в месте содержания заложников находились также палестинцы.

Также ХАМАС предоставил Израилю новый список заложников для освобождения 22 февраля. В него вошли шесть граждан Израиля. Среди них Элия Коэн, Омер Шем-Тов, Омер Венкерт и Таль Шохам, похищенные 7 октября 2023 года, а также находящиеся в плену с 2014 и 2015 года соответственно Авера Менгисту и Хишам ас-Сейид.

Ранее сообщалось, что Израиль может возобновить операцию в Газе после освобождения заложников.