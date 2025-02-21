Гунба предложил соглашение между кандидатами в президенты Абхазии ради стабильности

Победитель первого тура президентских выборов в Абхазии Бадра Гунба хочет подписать соглашение между кандидатами на пост руководителя республики, чтобы остановить эскалацию конфликта и обеспечить единство. Его цитирует РИА Новости.

«Соглашение предусматривает, самое главное, что именно народ Абхазии определяет свою судьбу на выборах 1 марта. Основная цель нашей встречи — обеспечить безопасность граждан нашей страны, сохранить мир и стабильность в нашей стране», — сказал политик перед встречей с оппозиционным политиком и кандидатом в президенты республики Адгуром Ардзинбой.

Когда подпишут документ, направленный на остановку эскалации конфликта и обеспечение единства, не уточняется. Кандидаты в президенты отметили, что они решительно осуждают нарушения закона и акты насилия, в том числе на этнической почве, с какой бы стороны они не совершались. Также политики обязались принять все меры по недопущению подобных ситуаций.

15 февраля в Абхазии прошел первый тур президентских выборов. Вместе с главой республики будет избран и вице-президент, с каждым претендентом на пост главы Абхазии баллотируется и кандидат на эту должность.

Согласно конституции Абхазии, президентом может быть избрано лицо абхазской национальности, гражданин Республики Абхазия не моложе 35 и не старше 65 лет, обладающий избирательным правом. При этом президент не может занимать свой пост более двух сроков подряд.

Ранее отсутствие российских наблюдателей на выборах в Абхазии назвали вызывающим недоумение.