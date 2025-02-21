В Германии призвали не воспринимать буквально все слова Трампа

Шмидт: не стоит воспринимать буквально все, что говорит президент США Дональд Трамп

Глава ведомства федерального канцлера, министр по особым поручениям Германии Вольфганг Шмидт в интервью испанской газете El País заявил, что не нужно воспринимать буквально все, что говорит глава Белого дома Дональд Трамп.

Он отметил, что Соединенные Штаты остаются важнейшим союзником ФРГ.

«Похоже, в новом правительстве существуют разные мнения», — сказал политик.

Шмидт уверен, что нынешнего американского президента «нужно воспринимать всерьез, но «не стоит буквально интерпретировать каждую фразу, которую он говорит».

Отвечая на вопрос о сближении между Вашингтоном и Москвой, министр призвал европейские страны действовать сообща.

«Мы должны гарантировать, что вести переговоры по Украине без Украины неприемлемо, настаивать на том, что Европа должна сесть за стол переговоров», — добавил Шмидт.

До этого государственный секретарь США Марко Рубио заверил обеспокоенных европейских союзников, что президент Дональд Трамп не намерен навязывать Украине и ЕС условия двустороннего соглашения с Россией.

Ранее Путин пообещал рассказать друзьям из БРИКС об итогах переговоров РФ и США.