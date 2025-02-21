Экономисты рассказали о последствиях для Прибалтики после выхода из БРЭЛЛ

РИА Новости: в Прибалтике могут остановиться все энергоемкие производства

Латвию, Литву и Эстонию ждет закрытие металлургических и химических предприятий на фоне роста цен на электроэнергию после выхода из энергетического кольца БРЭЛЛ. Об этом пишет РИА Новости в своем материале со ссылкой на экспертов.

Отмечается, что структура энергоснабжения в Финляндии сильно отличается от Прибалтики, где на смену классической энергетике приходят более дорогие возобновляемые источники, такие как ветровая и солнечная энергия. Кроме того, модернизация и интеграция в энергосистему Европы требовали больших денежных затрат. Это в свою очередь сказалось на стоимости электроэнергии для потребителей.

В зоне риска находятся практически все энергоемкие производства, еще сохранившиеся на территории Прибалтики — металлургия, химическая отрасль, добывающий сектор. К примеру, может закрыться латвийский завод Liepājas Metalurgs, говорится в статье.

9 февраля стало известно, что Литва, Латвия и Эстония присоединились к европейской системе электросетей после выхода из единой системы Белоруссии, России, Эстонии, Литвы и Латвии (БРЭЛЛ). Эти страны договорились выйти из БРЭЛЛ в 2023 году.

Ранее в Эстонии крупный завод Estonian Cell остановил работу после выхода из БРЭЛЛ.