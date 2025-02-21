Госсекретарь США обратился к обеспокоенным политикой Трампа европейцам

NYT: Рубио сообщил ЕС, что США не навяжут Украине условия сделки с Россией

Госсекретарь США Марко Рубио заверил обеспокоенных европейских союзников, что президент Дональд Трамп не намерен навязывать Украине и ЕС условия двустороннего соглашения с Россией. Об этом пишет американская газета The New York Times со ссылкой на источники.

«Рубио сообщил европейцам, что администрация Трампа не планирует навязывать Украине и Европе условия какого-либо двустороннего соглашения с Россией», — говорится в сообщении издания.

Госсекретарь США также заявил представителям ЕС, что администрация Трампа «ясно осознавала», что Россия якобы «может попытаться» использовать переговоры, чтобы «посеять разногласия на Западе».

Рубио, как пишет The New York Times, вместе с тем попытался заверить «обеспокоенных европейских союзников», что переговоры России и США в Эр-Рияде не представляют собой резкого отхода от американской политики.

18 февраля в Эр-Рияде прошли переговоры представителей США и России по Украине. Встреча длилась 4,5 часа, на ней обсуждалась в том числе организация контактов по урегулированию украинского конфликта.

Американский госсекретарь Марко Рубио и глава МИД РФ Сергей Лавров договорились о создании переговорных групп по Украине. Налаживание российско-американских отношений на переговорах прошло «довольно небезуспешно», заявил Лавров. США также остались довольны результатами встречи.

Ранее Путин пообещал рассказать друзьям из БРИКС об итогах переговоров РФ и США.