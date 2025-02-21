Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Госсекретарь США обратился к обеспокоенным политикой Трампа европейцам

NYT: Рубио сообщил ЕС, что США не навяжут Украине условия сделки с Россией
close
Nathan Howard/Reuters

Госсекретарь США Марко Рубио заверил обеспокоенных европейских союзников, что президент Дональд Трамп не намерен навязывать Украине и ЕС условия двустороннего соглашения с Россией. Об этом пишет американская газета The New York Times со ссылкой на источники.

«Рубио сообщил европейцам, что администрация Трампа не планирует навязывать Украине и Европе условия какого-либо двустороннего соглашения с Россией», — говорится в сообщении издания.

Госсекретарь США также заявил представителям ЕС, что администрация Трампа «ясно осознавала», что Россия якобы «может попытаться» использовать переговоры, чтобы «посеять разногласия на Западе».

Рубио, как пишет The New York Times, вместе с тем попытался заверить «обеспокоенных европейских союзников», что переговоры России и США в Эр-Рияде не представляют собой резкого отхода от американской политики.

18 февраля в Эр-Рияде прошли переговоры представителей США и России по Украине. Встреча длилась 4,5 часа, на ней обсуждалась в том числе организация контактов по урегулированию украинского конфликта.

Американский госсекретарь Марко Рубио и глава МИД РФ Сергей Лавров договорились о создании переговорных групп по Украине. Налаживание российско-американских отношений на переговорах прошло «довольно небезуспешно», заявил Лавров. США также остались довольны результатами встречи.

Ранее Путин пообещал рассказать друзьям из БРИКС об итогах переговоров РФ и США.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами