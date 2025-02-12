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Илон Маск назвал бюрократию неизбираемой четвертой ветвью власти США

Маск сообщил, что бюрократия стала неизбираемой четвертой ветвью власти США
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Allison Robbert/Pool/Reuters

Бюрократия на федеральном уровне стала неизбираемой четвертой ветвью власти США. Об этом заявил руководитель департамента по повышению эффективности американского правительства (DOGE), миллиардер Илон Маск в ходе беседы с журналистами в Белом доме, пишет ТАСС.

В федеральной бюрократии есть хорошие люди, но они должны быть подотчетны, отметил он и подчеркнул, что намерен внести в работу правительства «контроль с позиции здравого смысла». Предприниматель пообещал не принимать «драконовских мер».

Маск обратил внимание на то, что некоторые чиновники «богатеют за счет налогоплательщиков», а деньги жителей страны нужно расходовать с умом.

10 февраля президент США Дональд Трамп в интервью телекомпании Fox News сообщил, что Маск вместе со своей командой во время проверок министерств образования и обороны сможет обнаружить необоснованные расходы на сотни миллиардов долларов.

До этого работу предпринимателя на посту главы DOGE назвали «настоящим кошмаром». По данным газеты Politico, юристы сильно обеспокоены тем, что бизнесмен получил доступ к платежной системе минфина Соединенных Штатов. В самом ведомстве, впрочем, эту информацию опровергли, а миллиардер назвал реакцию американских сенаторов на свои решения «истеричной». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Илон Маск сравнил США с «пьяными матросами».

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