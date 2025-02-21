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Украине раскрыли рецепт «выживания» на фоне переговоров России и США

Bloomberg: Украина выживет, если не потеряет больше земель и пустит силы НАТО
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Kay Nietfeld/Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Украина «может выжить», если не потеряет остальную часть своей территории, пустит миротворцев из стран НАТО и договорится об обеспечении постоянной военной помощи от США и Европы. Об этом заявил бывший главнокомандующий силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис в статье для агентства Bloomberg.

«Киев может спасти большую часть своих земель и обеспечить собственную безопасность», — подчеркнул он.

По словам Ставридиса, для украинского лидера Владимира Зеленского и его сторонников в «наименее худшем» плане будут три важнейших элемента.

Во-первых, Киев не должен позволить дальнейших территориальных уступок России, считает экс-главком НАТО. Зеленский должен «провести черту против любых дальнейших уступок — например, отказа от Харькова», пишет Ставридис, при этом признавая потерю Украиной Крыма и Донбасса.

Вторым пунктом, отметил Ставридис, является «некая надежная гарантия безопасности». Речь идет о миротворцах на Украине из стран ЕС. Франция, Великобритания, страны Балтии и, возможно, Польша указали на потенциальную готовность к отправке войск, подчеркнул военный.

Наконец, украинцам необходимо обеспечение постоянной военной помощи от США и Европы, подытожил Ставридис.

Встреча Россия — США, которая прошла в столице Саудовской Аравии 18 февраля, была посвящена восстановлению сотрудничества по целому ряду экономических проектов, а также подготовке возможных контактов по украинскому урегулированию и организации встреч двух президентов.

От РФ за столом переговоров были глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, а от США — помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во время обсуждения экономических вопросов на встрече присутствовал руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Ранее Макрон заявил, что не намерен отправлять войска на Украину.

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