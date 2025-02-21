Депутат ГД Чепа: у Зеленского еще есть ресурсы для противостояния Трампу

Украинский лидер Владимир Зеленский еще имеет в своем распоряжении ресурсы для противостояния Трампу. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил депутат Госдумы Алексей Чепа.

«У Зеленского есть ресурсы противостоять Трампу. Он может опираться, прежде всего, на прежнюю администрацию США, а также на конкурентов страны», — отметил он.

Депутат отметил, что таким союзником для Украины может выступить Великобритания, которая традиционно конкурирует с США.

До этого помощник главы Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что Владимиру Зеленскому стоит вернуться к переговорам о сделке по полезным ископаемым в качестве компенсации США.

Также Уолтц отметил, что президент США Дональд Трамп разочарован действиями Зеленского, поскольку украинский лидер предпочел использовать вызывающую риторику в адрес Вашингтона вместо того, чтобы конструктивно работать над сделкой по ресурсам.

Ранее в Польше сочли, что Трамп планирует избавиться от Зеленского.