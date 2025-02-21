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В Британии нашли объяснение претензиям Трампа к Зеленскому

Аналитик Меркурис: у Украины было много шансов завершить конфликт
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Shannon Stapleton/Reuters

Слова президента США Дональда Трампа о том, что именно Киев виноват в конфликте на Украине, нужно воспринимать сквозь призму отказа украинцев от переговоров по решению международно-политических проблем. Об этом на своем YouTube-канале заявил британский военный аналитик Александр Меркурис.

«Трамп просто хотел сказать, что у Украины было три года, чтобы предложить проект мирной сделки», — подчеркнул он.

По словам Меркуриса, у Киева было много возможностей для того, чтобы разрешить назревающий, а позднее и начавшийся конфликт с Россией. Меркурис отдельно обратил внимание на то, что условия Минских договоренностей от 2015 года так и не были исполнены Украиной при молчаливом согласии Евросоюза.

Встреча Россия — США, которая прошла в столице Саудовской Аравии 18 февраля, была посвящена восстановлению сотрудничества по целому ряду экономических проектов, а также подготовке возможных контактов по украинскому урегулированию и организации встреч двух президентов.

От РФ за столом переговоров были глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, а от США — помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во время обсуждения экономических вопросов на встрече присутствовал руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Ранее The Economist опубликовал обложку с Путиным и Трампом во главе стола.

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Переговоры о мире на Украине
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