The Economist опубликовал обложку с Путиным и Трампом во главе стола

Журнал The Economist назвал неделю с Путиным и Трампом самой мрачной для Европы

Британский журнал The Economist опубликовал обложку с президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом, политики сидят во главе стола. Издание сделало подпись о том, что Европу постиг «худший кошмар».

«Регион пережил самую мрачную неделю с момента падения железного занавеса. Последствия еще не осознаны», — пишет журнал.

Как утверждается в материале, Украину «распродают», Россию «реабилитируют», а при Трампе «больше нельзя рассчитывать на то, что Америка придет на помощь Европе в военное время».

По оценке The Economist, на фоне нормализации отношений России и США и начала переговоров по Украине «Трамп, похоже, готов уйти из Украины, которую он ложно обвиняет в войне». Европа, пишет журнал, шокирована политикой президента США, которая ставит под сомнение «приверженность Америки защите НАТО во что бы то ни стало».

Встреча Россия — США, которая прошла в столице Саудовской Аравии 18 февраля, была посвящена восстановлению сотрудничества по целому ряду экономических проектов, а также подготовке возможных контактов по украинскому урегулированию и организации встреч двух президентов.

От РФ за столом переговоров были глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, а от США — помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во время обсуждения экономических вопросов на встрече присутствовал руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Ранее в Белом доме заявили о совпадении интересов России и США.