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Кандидата на пост главы ФБР уличили в получении денег от режиссера из России

WP: кандидат в главы ФБР Патель получал деньги от режиссера из России
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Алексей Витвицкий/РИА Новости

Кандидат на пост главы Федерального бюро расследований (ФБР) Кэш Патель в 2024 году получил около $25 тысяч от кинокомпании, принадлежащей режиссеру с российским и американским гражданствами. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на финансовую отчетность Пателя и другие документы.

«Патель получил деньги от Global Tree Pictures, компании из Лос-Анджелеса, которой руководит Игорь Лопатенок, кинорежиссер», — говорится в сообщении.

Утверждается, что среди проектов режиссера были программы о том, как были разрушены «жизни тех, кто поддерживал Трампа в попытке отстранить демократически избранного президента от должности». В одном из таких проектов принял участие Патель.

До этого сообщалось, что Патель с недоверием относится к президенту Украины Владимиру Зеленскому. По мнению кандидата на пост главы ФБР, нельзя верить и выделять большие деньги человеку, который бездоказательно обвинил Россию в падении ракеты на территорию Польши и едва не спровоцировал третью мировую войну. Позже оказалось, что на территорию Польши залетела украинская ракета, выпущенная из комплекса противовоздушной обороны С-300.

Ранее сообщалось, что администрация Трампа потребовала от членов руководства ФБР уйти в отставку.

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