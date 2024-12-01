Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Не могу позволить себе переживать»: советник Байдена — о назначении нового главы ФБР

Салливан сообщил, что не переживает из-за возможного назначения Пателя главой ФБР

close
Chris Kleponis - CNP/Global Look Press

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в эфире телеканала ABC прокомментировал возможное назначение на должность директора Федерального бюро расследований (ФБР) Кэша Пателя.

По словам чиновника, он не может себе позволить переживать из-за того, что случится после 20 января (в этот день пройдет инаугурация нового американского президента Дональда Трампа, и у власти в стране окажется новая администрация. — «Газета.Ru»).

«Моя задача — сосредоточиться на работе, которая должна быть сделана до этой даты. Как советник по национальной безопасности я должен обеспечить защиту страны, укрепить наших союзников и ослабить наших противников», — заявил Салливан.

Он добавил, что до перехода власти к команде следующего президента у него много задач, которые нужно решить для того, чтобы транзит произошел плавно.

Во время интервью советнику президента напомнили, что в своей книге Патель называл представителем «глубинного государства» (теория заговора, по которой в США существуют группа неизбираемых госслужащих, влияющих на политику страны без оглядки на демократически избранное руководство) и грозился привлечь к ответственности чиновников, которые, по его мнению, причастны к якобы фальсификации выборов 2020 года в пользу действующего президента Джо Байдена. Салливан отказался говорить об этом и напомнил, что ФБР пока все еще возглавляет Кристофер Рэй.

Ранее в конгрессе США призвали «запасаться попкорном» из-за кандидата Трампа на пост главы ФБР.

Все новости на тему:
Политическая карьера Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами