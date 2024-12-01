«Не могу позволить себе переживать»: советник Байдена — о назначении нового главы ФБР

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в эфире телеканала ABC прокомментировал возможное назначение на должность директора Федерального бюро расследований (ФБР) Кэша Пателя.

По словам чиновника, он не может себе позволить переживать из-за того, что случится после 20 января (в этот день пройдет инаугурация нового американского президента Дональда Трампа, и у власти в стране окажется новая администрация. — «Газета.Ru»).

«Моя задача — сосредоточиться на работе, которая должна быть сделана до этой даты. Как советник по национальной безопасности я должен обеспечить защиту страны, укрепить наших союзников и ослабить наших противников», — заявил Салливан.

Он добавил, что до перехода власти к команде следующего президента у него много задач, которые нужно решить для того, чтобы транзит произошел плавно.

Во время интервью советнику президента напомнили, что в своей книге Патель называл представителем «глубинного государства» (теория заговора, по которой в США существуют группа неизбираемых госслужащих, влияющих на политику страны без оглядки на демократически избранное руководство) и грозился привлечь к ответственности чиновников, которые, по его мнению, причастны к якобы фальсификации выборов 2020 года в пользу действующего президента Джо Байдена. Салливан отказался говорить об этом и напомнил, что ФБР пока все еще возглавляет Кристофер Рэй.

Ранее в конгрессе США призвали «запасаться попкорном» из-за кандидата Трампа на пост главы ФБР.