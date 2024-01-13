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В Армении столкнулись 17 автомобилей, есть пострадавшие

В массовой аварии с участием 17 авто в Армении пострадали 8 человек

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Shutterstock

На автомобильной трассе Ереван-Севан в Армении в аварию попали 17 машин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на спасательную службу МВД страны.

«Столкнулись 17 автомобилей. Восемь потерпевших, в том числе ребенок 2018 года рождения, были доставлены в медицинские учреждения, где врачи оценили их состояние как удовлетворительное», — говорится в сообщении спасательной службы.

Отмечается, что спасателям до утра удалось вывести разбитые машины с проезжей части. О том, что стало причиной массового ДТП не сообщается.

До этого сообщалось, что на Ставрополье перевернулся автобус, перевозивший работников предприятия. В автобусе в момент ДТП находились пять пассажиров. Пострадала 49-летняя местная жительница, она госпитализирована. Автобусом управлял 63-летний водитель. Проводится проверка инцидента.

Кроме того, автобус с пассажирами столкнулся с грузовиком в Заельцовском районе Новосибирска. Авария произошла утром 13 января. В момент аварии в слоне автобуса находились шесть пассажиров, пострадали двое из них.

Ранее стало известно, что Volkswagen Golf и фура столкнулись на 584-м километре трассы М-11 «Нева», после чего дорога была перекрыта.

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