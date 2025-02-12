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Пашинян объяснил законопроект о вступлении Армении в ЕС

Пашинян: предложение кабмина о вступлении в ЕС соответствует политике кабмина
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Илья Питалев/РИА Новости

Предложение парламента о вступлении Армении в ЕС соответствует политике правительства страны. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает ТАСС.

«Вы знаете, что правительство позитивно относится к законопроекту, в том числе потому, что он соответствует его политике балансирования и сбалансированности и, я думаю, что это важный шаг. », — заявил Пашинян.

Он пояснил, что таким образом правительство Армении предложит народу республики широкие возможности выбора, представив все варианты политического будущего для страны. При этом Пашинян отметил, что власти не должны давать народу ложных ожиданий, что страна якобы уже является частью ЕС или кандидатом на вступление.

До этого посол РФ в Ереване Сергей Копыркин заявил, что Россия исходит из того, что руководство Армении пока не собирается выходить из Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Ранее премьер Пашинян признал наличие расхождений с РФ по поводу сближения Армении и Евросоюза.

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