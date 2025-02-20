Лавров провел переговоры с главой МИД Алжира

Сергей Лавров провел в ЮАР переговоры с главой МИД Алжира Аттафом

На полях Совета министров иностранных дел (СМИД) стран «Большой двадцатки» в ЮАР состоялись переговоры глав МИД России и Алжира Сергея Лаврова и Ахмеда Аттафа. Об этом сообщает «Интерфакс».

В ходе беседы основное внимание было уделено дальнейшему развитию стратегического партнерства между двумя странами.

После встречи МИД России сообщил о подтверждении сторонами высокого уровня доверительных отношений и эффективного взаимодействия в рамках различных многосторонних платформ, включая Совет Безопасности ООН.

«Состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам глобальной и региональной повестки дня с акцентом на обстановку на Ближнем Востоке и в Сахаро-Сахеле», — говорится в сообщении.

Также сегодня, 20 февраля, Лавров провел ряд двусторонних переговоров, встретившись с министрами иностранных дел Китая Ван И, Индии Субраманьямом Джайшанкаром и Турции Хаканом Фиданом, а также с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой.

Ранее Захарова раскрыла планы Лаврова после СМИД G20 в ЮАР.