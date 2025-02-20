Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что оружейные арсеналы Европы истощены. Его слова приводит РИА Новости.

По словам Вэнса, в Вашингтоне осознают реальность того факта, что Украина сталкивается с численным превосходством Вооруженных сил РФ и новые поставки оружия не переломят ситуацию на поле боя.

«Мы должны стремиться к миру и делать это сейчас», — заявил он.

До этого Вэнс упрекнул газету WSJ в неверном истолковании своих слов о военных США на Украине.

14 февраля WSJ написала, что Вэнс в интервью заявил, что Соединенные Штаты могут отправить свои войска на Украину, если Россия якобы не сможет вести «добросовестные переговоры», такой вариант остается «на столе» в Вашингтоне.

По словам собеседника издания, Вашингтон также может ввести дополнительные санкции против Москвы, если Россия якобы «не согласится на мирное соглашение с Украиной, гарантирующее Киеву долгосрочную независимость».

Ранее в Кремле учли опровержение Вэнсом слов об отправке американских войск на Украину.