Венгрия выступает против нового предложения руководства Европейского союза (ЕС) о предоставлении Украине пакета помощи на сумму €20 млрд. Об этом заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в интервью телекомпании М1.

Министр уточнил, что это предложение подготовлено провоенным либеральным руководством Европы. Таким образом, указал Сийярто, в ЕС «хотят оплатить продолжение войны».

«Лидеры ЕС хотят принять решение о пакете помощи Украине в размере около €20 млрд, чтобы Украина могла продолжить войну и избежать не очень выгодного для себя соглашения, которое может быть достигнуто в ходе мирных переговоров», — указал глава венгерского МИД.

Сийярто подчеркнул, что венгерская сторона не намерена поддерживать это предложение, поскольку Будапешт не желает, чтобы €20 млрд из европейских народных денег «были выплачены Украине для продолжения войны».

До этого депутат Государственной думы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет выразил мнение, что поставки оружия Украине являются преградой для урегулирования военного конфликта, а также поиска точек соприкосновения для возможных переговоров. Парламентарий добавил, что ни одно оружие, поставленное Западом Киеву, не даст Вооруженным силам Украины преимущества на поле боя.

Ранее Маск заявил, что конфликт на Украине подпитывает коррупцию.