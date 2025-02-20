Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Европа «спешит» разработать свой план обороны на фоне обострения с США

Bloomberg: Европа хочет разработать план обороны ЕС и продолжить помощь Украине
close
Yves Herman/Reuters

Страны Евросоюза «спешат» разработать план обороны региона, а также предоставить Украине возможность далее продолжать боевые действия. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«Европа спешит разработать план обороны после критики (президента США Дональда – прим. ред.) Трампа по Украине», — говорится в сообщении издания.

Один из неназванных европейских чиновников сообщил агентству, что Европа должна «сосредоточиться на обеспечении безопасности региона и способности предоставить Киеву сдерживающий потенциал».

Как пишет Bloomberg, вопрос отправки миротворцев вызывает разногласия среди европейских лидеров. По словам чиновника, знакомого с ходом дискуссий, «еще слишком рано для достижения консенсуса».

До этого заместитель главы МИД РФ Александр Грушко заявлял, что российская сторона категорически отрицательно относится к перспективе появления европейских войск на украинской территории.

Ранее Бербок пообещала, что Запад не будет участвовать в «горячей фазе» конфликта на Украине.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами