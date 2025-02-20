Европа «спешит» разработать свой план обороны на фоне обострения с США

Страны Евросоюза «спешат» разработать план обороны региона, а также предоставить Украине возможность далее продолжать боевые действия. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«Европа спешит разработать план обороны после критики (президента США Дональда – прим. ред.) Трампа по Украине», — говорится в сообщении издания.

Один из неназванных европейских чиновников сообщил агентству, что Европа должна «сосредоточиться на обеспечении безопасности региона и способности предоставить Киеву сдерживающий потенциал».

Как пишет Bloomberg, вопрос отправки миротворцев вызывает разногласия среди европейских лидеров. По словам чиновника, знакомого с ходом дискуссий, «еще слишком рано для достижения консенсуса».

До этого заместитель главы МИД РФ Александр Грушко заявлял, что российская сторона категорически отрицательно относится к перспективе появления европейских войск на украинской территории.

Ранее Бербок пообещала, что Запад не будет участвовать в «горячей фазе» конфликта на Украине.