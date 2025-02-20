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В Польше отвергли предложение Белоруссии о совместных военных инспекциях

Глава польского МО отверг предложение Минска о совместных военных инспекциях
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Polska Agencja Prasowa/Global Look Press

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш выступил категорически против предложения Белорусской стороны о проведении совместных военных инспекций на глубину 80 километров от границы. Его слова передает телеканал TVP Info.

Глава ведомства отметил, что Варшава не видит оснований доверять заявлениям Минска и полагается исключительно на собственные силы в обеспечении безопасности.

Косиняк-Камыш также прокомментировал обеспокоенность белорусских властей по поводу усиления польского военного присутствия в приграничной зоне в рамках операции «Безопасное Подлясье», подчеркнув, что эти меры направлены исключительно на противодействие нелегальной миграции и не носят провокационного характера.

В конце января президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к Польше с призывом снять санкции с его страны. По словам главы государства, поляки будут всегда жить «здесь» с белорусами, россиянами и прибалтами. Вместе с тем он заявил, что Польша имеет не очень хорошие отношения с Литвой и Украиной.

Ранее в Белоруссии приняли милитаризацию у своих западных границ за подготовку к нападению на Союзное государство.

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