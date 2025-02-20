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США выступили против упоминания России как агрессора

FT: США выступают против формулировки «агрессор» в отношении РФ в коммюнике G7
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Алексей Филиппов/РИА Новости

США выступили против формулировки «агрессор» в отношении России в коммюнике «Большой семерки», посвященном третьей годовщине начала СВО 24 февраля. Об этом пишет британская газета Financial Times со ссылкой на источники.

«США выступают против того, чтобы называть Россию агрессором в заявлении G7 по случаю третьей годовщины (начала СВО. – прим. ред.)», — говорится в сообщении издания.

По словам источников издания, участие президента Украины Владимира Зеленского в виртуальном саммите G7 в понедельник также еще не согласовано.

Как отмечается в сообщении FT, таким образом может быть сорвана «традиционная демонстрация единства» Запада.

20 февраля Соединенные Штаты впервые с начала специальной военной операции на Украине не стали соавторами антироссийского проекта резолюции Генассамблеи ООН, посвященной Украине.

Ранее глава евродипломатии заговорила о «нападении России».

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