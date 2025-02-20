Глава МИД Германии Анналена Бербок рассказала, что подвергалась в прошлом сексуальным домогательствам. Об этом она сообщила на подкасте «G Spot», передает издание Focus.

«Я все еще помню это», — подчеркнула она, отметив, что пережила «много, много» такого рода случаев. По ее словам, один из подобных инцидентов имел место еще в школе.

Как сообщила Бербок, впоследствии она неоднократно поднимала в политике проблему домогательств.

До этого первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, комментируя очередные обвинения главы МИД ФРГ Анналены Бербок в адрес России, назвал ее позором для Германии.

Он назвал высказывания Бербок «позором и идиотизмом». Поведение главы внешнеполитического ведомства Германии говорит о том, что она полностью провалилась в своей работе, считает депутат.

Ранее Бербок пообещала, что Запад не будет участвовать в «горячей фазе» конфликта на Украине.