В Бразилии пропала британская журналистка

В Бразилии пропала без вести британская журналистка Шарлотта Пит. Об этом пишет CNN.

По данным Ассоциации корреспондентов иностранной прессы Бразилии (ACIE), 32-летняя девушка не выходила на связь с 8 февраля. Заявление о пропаже Пит было подано 17 февраля. Семья журналистки поддерживает связь с бразильскими властями.

Шарлотта Пит работала корреспондентом в Бразилии около двух лет. В ноябре 2024 года она ненадолго приезжала на родину, после чего вернулась в латиноамериканскую страну. Она свободно говорит по-португальски и уже сделала несколько репортажей из Бразилии.

До этого в мексиканском штате Герреро пропали две семьи журналистов.

Одновременно с сообщением мексиканской прокуратуры о пропаже журналистов американская писательница мексиканского происхождения Хулисса Арсе Райя в своем блоге заявила о похищении своей сестры Сильвии Арсе и ее мужа Альберто Санчеса. Супруги управляют региональным новостным сайтом Red Siete. По словам женщины, группа неизвестных вооруженных людей похитила их 23 ноября в Таско, оставив на улице троих детей супружеской пары в возрасте трех, пяти и 13 лет.

Ранее мать пропавшего в Сирии журналиста поблагодарила Путина за обещание помочь найти ее сына.