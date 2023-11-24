В Мексике без вести пропали три журналиста

В мексиканском городе Такско (штат Герреро) объявили в розыск пропавшего журналиста Марко Антонио Толедо Хаймеса и его семью, одновременно с этим стало известно о пропаже еще двух журналистов в этом городе — супругов Сильвии Арсе и Альберто Санчеса, передает РИА Новости, ссылаясь на местную прокуратуру.

«Генеральная прокуратура штата просит вашего содействия в поисках Марко Антонио Толедо Хаймеса», — говорится в сообщении в блоге прокуратуры Герреро в социальной сети Х.

По данным правоохранителей, последний раз 59-летнего Толедо Хаймеса, а также его супругу и сына видели в Такско 19 ноября, а заявление об их пропаже поступило в ведомство 22 ноября. Мужчина возглавляет еженедельное издание El Espectador de Taxco, а также сотрудничает с другими СМИ. Известно, что он освещал региональные социальные темы.

Одновременно с сообщением прокуратуры американская писательница мексиканского происхождения Хулисса Арсе Райя в своем блоге заявила о похищении своей сестры Сильвии Арсе и ее мужа Альберто Санчеса. Супруги управляют региональным новостным сайтом Red Siete. По словам женщины, группа неизвестных вооруженных людей похитила их 23 ноября в Такско, оставив на улице троих детей супружеской пары в возрасте трех, пяти и 13 лет.

В июле неизвестные напали и жестоко избили журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова в Чечне.

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