Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Мексике без вести пропали три журналиста

В мексиканском штате Герреро разыскивают две пропавшие семьи журналистов

close
100%
Siegfried Grassegger/Global Look Press

В мексиканском городе Такско (штат Герреро) объявили в розыск пропавшего журналиста Марко Антонио Толедо Хаймеса и его семью, одновременно с этим стало известно о пропаже еще двух журналистов в этом городе — супругов Сильвии Арсе и Альберто Санчеса, передает РИА Новости, ссылаясь на местную прокуратуру.

«Генеральная прокуратура штата просит вашего содействия в поисках Марко Антонио Толедо Хаймеса», — говорится в сообщении в блоге прокуратуры Герреро в социальной сети Х.

По данным правоохранителей, последний раз 59-летнего Толедо Хаймеса, а также его супругу и сына видели в Такско 19 ноября, а заявление об их пропаже поступило в ведомство 22 ноября. Мужчина возглавляет еженедельное издание El Espectador de Taxco, а также сотрудничает с другими СМИ. Известно, что он освещал региональные социальные темы.

Одновременно с сообщением прокуратуры американская писательница мексиканского происхождения Хулисса Арсе Райя в своем блоге заявила о похищении своей сестры Сильвии Арсе и ее мужа Альберто Санчеса. Супруги управляют региональным новостным сайтом Red Siete. По словам женщины, группа неизвестных вооруженных людей похитила их 23 ноября в Такско, оставив на улице троих детей супружеской пары в возрасте трех, пяти и 13 лет.

В июле неизвестные напали и жестоко избили журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова в Чечне.

Ранее брошенная сыном без денег в Мексике россиянка вернулась в РФ.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий