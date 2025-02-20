Партия «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW) выступила за проведение референдума по политике Германии в отношении Украины и продолжению поставок оружия Киеву. Соответствующее заявление самой Сары Вагенкнехт приводит Berliner Zeitung.

«€700 млрд на наращивание вооружений, оружие для Украины и размещение военных бундесвера? Мы требуем проведения всенародного опроса по политике Германии в отношении Украины», — заявила она.

По ее мнению, референдум должен пройти после выборов в бундестаг 23 февраля, но до выборов канцлера.

«Хорошо, что США ведут переговоры с Россией, но они также хотят, чтобы мы оплатили расходы и отправили войска. Гражданам должно быть предоставлено право наложить вето на это», — заявила она.

По словам Вагенкнехт, значительная часть населения Германии выступает против дальнейшего финансирования поставок оружия Украине.

До этого в Германии заявили, что немецкие депутаты могут посетить парады Победы в Москве.

Ранее в Германии посчитали, что Европа не сможет участвовать в переговорах по Украине.