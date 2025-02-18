Парламент Абхазии одобрил мораторий на кадровые решения

Абхазский парламент одобрил запрет на принятие кадровых решений в ответ на обращения общественных деятелей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на кандидата в президенты республики Бадру Гунба.

«Парламент Абхазии принял наши законные требования и подтвердил мораторий на принятие кадровых решений до конца избирательной кампании, как прописано в ноябрьском соглашении», — заявил политик.

15 февраля в Абхазии прошли президентские выборы. На пост главы государства претендовали пять человек: абхазский политик Бадра Гунба, экс-торгпред в России Олег Барциц, бывший глава контрольной палаты страны Роберт Аршба, оппозиционер Адгур Ардзинба и председатель «Черноморского банка развития» Адгур Хурхумал.

По итогам первого тура, больше всего голосов набрал Гунба.

В ходе голосования произошел скандал из-за увольнения Дмитрия Кучуберии с поста главы службы госбезопасности. 17 февраля в здании центрального аппарата МВД Абхазии в Сухуме начали собираться сотрудники милиции, обеспокоенные новостями о якобы смещении руководства ведомства.

Бадра Гунба заявил, что увольнение Кучуберии является попыткой сорвать выборы президента Абхазии.

Ранее Песков оценил обстановку на выборах в Абхазии.