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Председателя ЕК обвинили в курсе на единоличную власть

Politico: глава Еврокомиссии фон дер Ляйен единолично управляет Евросоюзом
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Francois Lenoir/Reuters

Председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен проводит централизацию своей власти, а ее методы руководства становятся более жесткими. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

В материале издания отмечается, что глава ЕК становится «все более контролирующей» и правит почти как президент, то есть единолично. По словам посла одной из стран, не входящих в Евросоюз (ЕС), фон дер Ляйен и ее советники, в основном из Германии, жестко контролируют все коммуникации внутри ЕС без оглядки на решения Европарламента. Все политические решения принимаются на уровне председателя Еврокомиссии.

Как сообщил чиновник ЕС, когда в январе глава ЕК заболела пневмонией и не смогла передать полномочия своему заместителю, из-за ее отсутствия на конец месяца было отложено представление плана сообщества по восстановлению экономики.

При этом представитель ЕК Стефан де Кеерсмакер опроверг мнение о том, что подход его начальника к управлению сообществом становится все более единоличным. По его мнению, председатель ЕК уважает сотрудничество как руководящий принцип, действующий на всех уровнях комиссии.

19 февраля газета Financial Times (FT), ссылаясь на источники, писала, что Евросоюз изучает возможность перенаправить €93 млрд из неиспользованных средств в рамках Европейского механизма восстановления после пандемии коронавируса в собственный оборонный сектор.

Ранее в ЕС заявили об экзистенциальной угрозе в сфере обороны.

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