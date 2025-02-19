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ЕС может использовать средства для восстановления после пандемии на оборону

FT: ЕС может перенаправить выделенные на пандемию €93 млрд в оборонный сектор
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Yves Herman/Reuters

Евросоюз изучает возможность перенаправить €93 млрд из неиспользованных средств в рамках Европейского механизма восстановления после пандемии коронавируса (RRF) в собственный оборонный сектор. Об этом пишет газета Financial Times (FT), ссылаясь на источники.

В феврале глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕК планирует к середине марта представить стратегию, которая направлена на усиление обороны ЕС, а также на увеличение оборонных расходов.

В этом же месяце старший приглашенный научный сотрудник аналитического Европейского политического центра (EPC) Пол Тейлор заявил, что страны ЕС не смогут быстро найти средства на увеличение оборонных расходов.

В январе министр национальной обороны Греции Никос Дендиас сказал, что государствам Евросоюза нечего «противопоставить российским танкам». Глава ведомства напомнил, что президент США Дональд Трамп призвал страны НАТО повысить расходы на оборону до 5% ВВП. По словам Дендиаса, в ЕС есть государства, «которые не потратят и одного процента».

Ранее в ЕС заявили об экзистенциальной угрозе в сфере обороны.

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