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В ЕС сообщили об экзистенциальной угрозе в сфере обороны

Комиссар обороны ЕС Кубилюс заявил о столкновении с экзистенциальной угрозой
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Mindaugas Kulbis/AP

Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс, который дважды занимал пост премьер-министра Литвы, заявил, что нация столкнулась с экзистенциальной угрозой. Об этом он заявил в ходе ежегодной конференции Европейского оборонного агентства.

В ходе своей речи он привел слова одного из отцов – основателей Евросоюза Жана Монне, который говорил, что в момент, когда «нация сталкивается с экзистенциальной угрозой, деньги не могут стать препятствием для обороны».

«Мы сталкиваемся с большими пробелами в нашей готовности сдерживать врага и с трудом находим финансирование для нашей обороны», — заявил Кубилюс.

По его словам, в 2024 году государства – члены ЕС потратили в среднем 1,9% ВВП на оборону. Он добавил, что для «сдерживания военной агрессии России» необходимо учиться и делать выводы из истории, а также продолжать поддерживать Украину. Кубилюс подчеркнул, что защищая Украину, Евросоюз защищает себя.

До этого премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что ЕС должен вооружиться, чтобы выжить в условиях все более неопределенного мирового порядка. По его словам, главным приоритетом является укрепление безопасности блока.

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