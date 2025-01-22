В ЕС сообщили об экзистенциальной угрозе в сфере обороны

Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс, который дважды занимал пост премьер-министра Литвы, заявил, что нация столкнулась с экзистенциальной угрозой. Об этом он заявил в ходе ежегодной конференции Европейского оборонного агентства.

В ходе своей речи он привел слова одного из отцов – основателей Евросоюза Жана Монне, который говорил, что в момент, когда «нация сталкивается с экзистенциальной угрозой, деньги не могут стать препятствием для обороны».

«Мы сталкиваемся с большими пробелами в нашей готовности сдерживать врага и с трудом находим финансирование для нашей обороны», — заявил Кубилюс.

По его словам, в 2024 году государства – члены ЕС потратили в среднем 1,9% ВВП на оборону. Он добавил, что для «сдерживания военной агрессии России» необходимо учиться и делать выводы из истории, а также продолжать поддерживать Украину. Кубилюс подчеркнул, что защищая Украину, Евросоюз защищает себя.

До этого премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что ЕС должен вооружиться, чтобы выжить в условиях все более неопределенного мирового порядка. По его словам, главным приоритетом является укрепление безопасности блока.

Ранее генсек НАТО пригрозил европейцам изучением русского языка.