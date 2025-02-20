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Евросоюз назвали «сборищем неудачников», лающих на Россию

Журналист Эскобар: Евросоюз стал сборищем неудачников, их угрозы напоминают лай
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Reuters

Угрозы лидеров стран Европейского союза (ЕС) в адрес России все больше напоминают лай чихуахуа, а политическое объединение превратилось в «сборище неудачников». Об этом написал журналист Пепе Эскобар в материале для Brasil247.

Он назвал прошедшую встречу лидеров ЕС в Париже саммитом «Лиги неудачников», где обсуждалось, что они могут сделать для отправки на Украину якобы миротворческих сил, которых у них даже нет.

По словам журналиста, угрозы Евросоюза в сторону России смешны, поскольку Москва «находится в авангарде строительства нового мирового порядка».

«[Премьер-министр Великобритании Кир Стармер] обещает «уничтожить врага», в то время как ядовитая <...> [глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен] продолжает угрожать в своей воинственной манере чихуахуа», — написал Эскобар.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла намерение Франции взять на себя полную ответственность за мир и безопасность в Европе, о чем заявил лидер республики Эммануэль Макрон. Она подчеркнула, что сегодня «призрак наполеонизма бродит по Европе».

Ранее в США заявили, что Путин «как никогда» близок к достижению ключевой цели СВО.

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