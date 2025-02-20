Президент Украины Владимир Зеленский продолжает вооруженный конфликт, в результате которого его страна потеряла почти целое поколение мужчин, отменяет президентские выборы и подавляет свободу слова, вымогая у других стран деньги. Об этом заявила член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин, сообщает ТАСС.

«Война на Украине всегда была финансируемой и контролируемой глубинным государством операцией по отмыванию денег и гибридной войной против России», — написала политик.

По ее словам, Зеленский — «актер в зеленом комбинезоне», который вымогает у всех стран деньги.

Тейлор-Грин добавила, что никогда не голосовала и не будет голосовать в поддержку законопроектов, направленных на финансирование украинского конфликта. Она подчеркнула, что этому необходимо положить конец.

Накануне Зеленский намекнул, что продолжит оставаться на посту президента Украины до тех пор, пока республике не предоставят членства в Европейском союзе и НАТО. Он отметил, что если в ближайшем будущем Украину примут в ЕС и альянс, он будет «больше не нужен», но пока этого не произошло, он будет «защищать свою страну».

Срок должностных полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в прошлом году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Сам Зеленский заявлял, что выборы главы государства «несвоевременны» в текущих условиях.

Ранее в США заявили, что Путин «как никогда» близок к достижению ключевой цели СВО.