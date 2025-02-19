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В МИД Франции заявили о неготовности Запада отправлять войска на Украину

Глава МИД Франции Барро: пока на Западе не хотят отправлять войска на Украину
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Gonzalo Fuentes/Reuters

Ни одна страна Запада сейчас не хочет отправлять свои войска на Украину. Об этом заявил министр по делам Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в эфире радио RTL.

Дипломат подчеркнул, что страны Европы должны предоставить Украине гарантии соблюдения мирного соглашения, должны участвовать в будущих переговорах по урегулированию конфликта. По мнению Барро, обеспечить это возможно через отправку в республику европейских сил. Он отметил, что пока этот вопрос неактуален, поскольку необходимо дождаться окончания боевых действий.

Если однажды войска страны Евросоюза, США или прочих государств окажутся на Украине, то это будет в качестве гарантии соблюдения мира, а не для того, чтобы отправлять их в бой, уточнил Барро. Дипломат также отрицательно ответил на вопрос журналиста о том, готов ли Париж наращивать свое участие в противостоянии с российскими силами вплоть до начала военных действий.

15 февраля агентство Associated Press сообщало, что группа европейских стран, включая Великобританию и Францию, «тайно» работает над планом отправки войск на Украину. Согласно статье, соответствующие планы страны ЕС могут готовить в целях обеспечить выполнение «любого будущего мирного соглашения с Россией». Известно, что Великобритания и Франция находятся в авангарде планов по отправке войск на Украину.

Ранее генсек НАТО поддержал мирные переговоры по Украине.

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