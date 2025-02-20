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Трамп: на Украине давно не было выборов, время пришло

Трамп заявил, что Украине нужно провести президентские выборы
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Emilio Morenatti/AP

Настало время для проведения выборов президента Украины. Такое мнение высказал президент США Дональд Трамп во время беседы с журналистами, передает ТАСС.

«И посмотрите, настало время выборов. Давно не было выборов. Замечательно говорить: «Знаете, мы не можем провести выборы». Но пришло время для выборов», — цитирует американского лидера агентство.

По мнению Трампа, президент Украины Зеленский плохо справляется со своей работой.

Президентские выборы на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, однако их отменили из-за действия в стране военного положения. Выборы могут пройти в мае 2025 года. Украинский лидер, как писало в январе украинское издание «Телеграф», будет баллотироваться на второй срок.

По данным издания, он будет участвовать в голосовании, если экс-главком Вооруженных сил Украины, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный не будет баллотироваться.

Ранее Зеленский оценил необходимость проведения выборов на Украине.

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