Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Трамп обвинил Зеленского в срыве сделки по металлам

Трамп: Зеленский сорвал сделку по редкоземельным металлам
close
Shannon Stapleton/Reuters

Владимир Зеленский сорвал сделку по редкоземельным металлам. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, передает ТАСС.

«У нас была сделка, основывающаяся на редкоземельных элементах и прочем, но они сорвали эту сделку. Они сорвали ее два дня назад», — заявил Трамп на инвестиционном форуме в Майами в штате Флорида.

Трамп утверждает, что Соединенные Штаты потратили на украинский конфликт на $200 млрд больше, чем Европа — при этом президент США добавил, что Европа дает свои деньги под гарантии возвращения средств, в отличие от Вашингтона.

Трамп заявил, что предыдущая администрация США давала Зеленскому деньги «просто так».

До этого Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский отказывается проводить выборы на Украине.

19 февраля Трамп назвал Зеленского «диктатором без выборов», который может лишиться страны, если на Украине будет организовано голосование. Кроме того, по его словам, украинский политик втянул Соединенные Штаты в войну, которую нельзя было выиграть. Американский лидер добавил, что без США Зеленский никогда не сможет договориться о мире с Россией.

Ранее в США заявили, что Трамп перешел на сторону Путина.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами