Путин пообщался с внуком Анатолия Собчака

Президент России Путин пообщался с сыном журналистки Ксении Собчак и внуком первого губернатора Санкт-Петербурга Анатолия Собчака Платоном. Об этом сообщает Telegram-канал журналистов кремлевского пула РИА Новости.

«Путин видел внука Собчака. А внук Собчака видел Путина», — говорится в сообщении.

Путин принял участие в церемонии возложения цветов к памятнику Собчака на Васильевском острове в Санкт-Петербурге. Также вместе с президентом память Собчака пришли почтить губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, вдова политика Людмила Нарусова, его дочь и внук.

Первого петербургского мэра не стало ровно 25 лет назад, 19 февраля 2000 года.

Анатолий Собчак возглавлял правительство Санкт-Петербурга и участвовал в разработке первой российской Конституции. Работал вместе с будущими президентами — Владимиром Путиным и Дмитрием Медведевым. В 1990-е годы годы он был непосредственным начальником нынешнего главы государства.

Ранее Ксения Собчак в юбке с перьями вышла на публику с Константином Богомоловым.