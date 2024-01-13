Маск осудил смерть американского блогера Лиры в тюрьме на Украине

Владелец компании SpaceX Илон Маск прокомментировал гибель американского блогера Гонсало Лиры, который попал в украинскую тюрьму. Пост с соответствующим содержанием бизнесмен опубликовал в социальной сети X (бывший Twitter).

«Это ужасно!» — написал предприниматель.

Таким образом миллиардер ответил на публикацию другого американского бизнесмена Дэвида Сакса. Последний раскритиковал администрацию действующего президента США Джо Байдена, которая не предпринимала никаких шагов по возвращению блогера в родную страну.

Более того, Сакс обвинил украинские власти в смерти Лиры. Как отметил инвестор, режим главы государства Владимира Зеленского является «бандитским и непокорным».

12 января американский телеведущий Такер Карлсон сообщил, что в украинской тюрьме скончался блогер Гонсало Лира. По словам журналиста, 55-летнего мужчину задержали по обвинению, связанному с критикой Киева и Вашингтона.

Позже информацию подтвердили в Государственном департаменте США. В свою очередь, первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский назвал смерть американского блогера одним из преступлений украинского руководства.

Ранее в сети опубликовали последнее письмо Лиры.