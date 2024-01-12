Такер Карлсон сообщил о смерти американского журналиста в украинской тюрьме

Критиковавший правительства Украины и США американский журналист Гонсало Лира скончался в украинской тюрьме. Об этом сообщил телеведущий Такер Карлсон на своей странице в социальной сети X со ссылкой на отца Лиры.

«Гонсало Лира-старший говорит, что его сын умер в возрасте 55 лет в украинской тюрьме, где его держали по обвинению, связанному с критикой правительств Зеленского и Байдена», — говорится в сообщении.

Телеведущий напомнил, что Лира был гражданином США и предположил, что «администрация Байдена поддерживала его тюремное заключение и пытки». По словам Карлсона, отец журналиста «предсказал, что его сына убьют».

По данным телеканала «Звезда», Лира скончался от пневмонии, ему не оказывалась медицинская помощь.

До этого американский предприниматель Илон Маск потребовал от президента Украины Владимира Зеленского объяснить задержание и арест гражданина США Гонсало Лире. Он попросил главу государства объяснить эту ситуацию американцам, так как если дело не только в критике украинского президента, то существуют «большие проблемы».

Ранее в США назвали чепухой доводы Зеленского об отмене выборов на Украине.