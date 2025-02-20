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В Пентагоне составили список неугодных генералов для увольнения

Шеф Пентагона может уволить генералов, чьи взгляды расходятся с позицией Трампа
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Andrew Harnik/AP

Министр обороны США Пит Хегсет рассматривает возможность увольнения ряда генералов и адмиралов, чья позиция противоречит политике администрации. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на двух чиновников министерства обороны и трех представителей конгресса.

Руководство Пентагона поделилось с республиканцами — членами палаты представителей и сената списком генералов и офицеров, которые могут быть уволены уже на этой неделе.

По словам чиновников, большинство из попавших в список были тесно связаны с бывшим министром обороны Ллойдом Остином и работали над инициативами по обеспечению разнообразия, равенства и инклюзивности.

Ожидается, что генералы и офицеры будут заменены кандидатами, которые ближе к Хегсету и считаются более соответствующими повестке дня Трампа.

На этой неделе Трамп сообщил об увольнении всех назначенных при бывшей администрации федеральных прокуроров.

Ранее шеф Пентагона рассказал, что Байден сделал против него перед уходом с поста.

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