Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Шеф Пентагона рассказал, что Байден сделал против него перед уходом с поста

Хегсет заявил, что Байден перед уходом решил проверить его налоговую декларацию
close
MANDEL NGAN/Reuters

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил в соцсети X, что администрация экс-президента США Джо Байдена перед уходом инициировала против него налоговую проверку.

«Конечно же, уходящая IRS (Служба внутренних доходов США, налоговое ведомство — прим. ред.) Байдена поспешила провести «аудит» будущего министра обороны. Полная профанация», — написал он.

Хегсет проиллюстрировал запись фотографией части документа, где сказано: «Дорогие Питер и Дженнифер Хегсет, мы проводим проверку вашей федеральной налоговой декларации, <…> ваша задолженность составляет $33,558.16»

Пост главы Пентагона прокомментировал глава ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE) Илон Маск. «Им нравятся удары ниже пояса», — написал он.

До этого газета Wall Street Journal (WSJ) писала со ссылкой на источники, что будущему шефу Пентагона Хегсету не дали охранять Байдена на инаугурации в январе 2021 года из-за наличия татуировок. По словам старшего сержанта Национальной гвардии ДеРико Гейтера, он получил тревожное электронное письмо о тогдашнем майоре Хегсете, который собирался помочь обеспечить безопасность на мероприятии. По данным газеты, письмо отправил его бывший коллега, в нем была фотография Хегсета без рубашки с татуировкой на бицепсе с надписью «Deus Vult». Гейтер признался WSJ, что этот девиз «подпадал под категорию «инсайдерская угроза» в соответствии с воинским уставом.

Ранее Байден помиловал нескольких членов своей семьи.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами