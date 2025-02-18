Шеф Пентагона рассказал, что Байден сделал против него перед уходом с поста

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил в соцсети X, что администрация экс-президента США Джо Байдена перед уходом инициировала против него налоговую проверку.

«Конечно же, уходящая IRS (Служба внутренних доходов США, налоговое ведомство — прим. ред.) Байдена поспешила провести «аудит» будущего министра обороны. Полная профанация», — написал он.

Хегсет проиллюстрировал запись фотографией части документа, где сказано: «Дорогие Питер и Дженнифер Хегсет, мы проводим проверку вашей федеральной налоговой декларации, <…> ваша задолженность составляет $33,558.16»

Пост главы Пентагона прокомментировал глава ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE) Илон Маск. «Им нравятся удары ниже пояса», — написал он.

До этого газета Wall Street Journal (WSJ) писала со ссылкой на источники, что будущему шефу Пентагона Хегсету не дали охранять Байдена на инаугурации в январе 2021 года из-за наличия татуировок. По словам старшего сержанта Национальной гвардии ДеРико Гейтера, он получил тревожное электронное письмо о тогдашнем майоре Хегсете, который собирался помочь обеспечить безопасность на мероприятии. По данным газеты, письмо отправил его бывший коллега, в нем была фотография Хегсета без рубашки с татуировкой на бицепсе с надписью «Deus Vult». Гейтер признался WSJ, что этот девиз «подпадал под категорию «инсайдерская угроза» в соответствии с воинским уставом.

Ранее Байден помиловал нескольких членов своей семьи.