Шольц назвал «придурками» тех, кто критикует его политику военной помощи ВСУ

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц назвал «антипатриотическими провинциальными придурками» тех, кто критикует его политику военной помощи Украине. Об этом сообщает европейская версия издания Politico со ссылкой на депутата от партии «Зеленых/Союза 90» Себастьяна Шефера.

«Канцлер Германии Олаф Шольц снова оказался в центре пристального внимания из-за буйного нрава после того, как, предположительно, назвал критикующих его политику в отношении Украины «непатриотичными провинциальными придурками» во время частного обеда с законодателями, занимающимися коалиционным бюджетом», — сообщает издание.

Шефер, входящий в партию «Зеленые/Союз 90», также принадлежит к правящей коалиции. Депутат отмечает, что его однопартийцы на обеде в январе стали давить на Шольца, требуя увеличить военную поддержку Украины.

Другой собеседник издания подтвердил, что Шольц дважды выругался на мероприятии в адрес своих оппонентов.

Действующий канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая в бундестаге, также обвинил лидера германского «Христианско-демократического союза» Фридриха Мерца в том, что тот имеет слишком переменчивую позицию по украинскому конфликту, чтобы претендовать на должность главы немецкого правительства.

Шольц напомнил, что Мерц сначала хотел поставить Киеву ракеты Taurus, а затем внезапно перешел на более осторожную риторику, когда проходили выборы в Восточной Германии. Позднее лидер ХДС выдвинул Москве ультиматум, пригрозив поставить Taurus Украине, если РФ не согласится пойти на «определенные условия».

Ранее в бундестаге отказались рассматривать запрос о дополнительной военной помощи Украине.