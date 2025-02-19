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Депутат ФРГ Дагделен: Европе грозит разорение в случае вступления Украины в ЕС
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Европейскому союзу грозит полное разорение в случае вступления Украины в объединение. Об этом предупредила депутат бундестага от партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (ССВ) Севим Дагделен в интервью телеканалу RT.

Немецкий парламентарий отметила, что Украина является полностью коррумпированной страной, где нет демократии. Более того, оппозиционные партии и СМИ запрещены, указала депутат.

«Это проблема и с военной точки зрения, потому что в соответствии с европейскими договорами существует военное обязательство по оказанию помощи. Это означает, что у нас будет та же проблема с членством Украины в НАТО, а теперь и в ЕС», — отметила Дагделен.

Собеседница телеканала добавила, что одна лишь интеграция республики будет стоить объединению €186 млрд.

Украина официально подала заявку на членство в Европейский союз 28 февраля 2022 года. Главы ряда европейских стран ранее высказывались в поддержку интеграции с Украиной. Затем, 14 декабря 2023 года, Совет Европейского союза решил начать переговоры об этом.

23 июня 2022 года Украине и Молдавии на саммите ЕС предоставили статус кандидата на вступление в Евросоюз. Также чиновники решили «признать европейскую перспективу Грузии». При этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что властям Украины, Молдавии и Грузии предстоит провести важные реформы, чтобы продвинуться дальше на пути вступления в ЕС.

16 февраля 2025 года вице-премьер по вопросам евроинтеграции Украины и министр юстиции Ольга Стефанишина заявила, что Венгрия заблокировала процесс вступления республики в ЕС.

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