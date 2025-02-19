ХАМАС передаст Израилю тела погибших заложников

Палестинское движение ХАМАС в четверг, 20 февраля, передаст Израилю тела погибших в секторе Газа заложников, включая членов семьи Бибас. Об этом в своем Telegram-канале заявил официальный представитель военного крыла ХАМАС — группировки «Бригады Иззэддина аль-Кассама» — Абу Убайда.

«В рамках сделки по обмену [с Израилем] мы в четверг передадим другой стороне тела членов семьи Бибас и тело Одеда Лифшица», — написал он.

Как утверждает Убайда, все погибшие стали жертвами израильских бомбардировок Газы.

1 февраля палестинское движение отпустило двух израильских заложников — Офера Кальдерона и Ярдена Бибаса. Представители Красного Креста сопроводили людей к месту дислокации военных Армии обороны Израиля и ШАБАК в секторе Газа, после чего они пересекли границу еврейского государства и направились в пункт первоначального приема.

19 января на территории сектора Газа был введен режим прекращения огня в рамках соглашения, достигнутого ХАМАС и Израилем. Ожидается, что перемирие будет длиться не менее 42 дней. За это время в Израиль должны вернуться 33 заложника, при этом еврейское государство обязалось отпустить на свободу около 1000 палестинских заключенных.

Ранее Нетаньяху заявил, что Израиль не допустит власти ХАМАС в секторе Газа после окончания конфликта.