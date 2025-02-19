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Макрон обсудит с лидерами французских партий ситуацию на Украине

BFMTV: Макрон 20 февраля обсудит ситуацию на Украине с лидерами партий Франции
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Christian Hartmann/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон утром 20 февраля встретится с лидерами политических партий страны, на которой обсудит с ними безопасность Европы и ситуацию на Украине. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

По его информации, встреча «в формате Сен-Дени» пройдет в Елисейском дворце.

Накануне агентство Reuters со ссылкой на источники в МИД Франции сообщило, что Макрон созвал вторую встречу лидеров Европейского союза, а также Канады в Париже. Тема обсуждения осталась прежней — выработка консолидированных действий на фоне активного продвижения мирных переговоров со стороны США. В этот раз, в отличие от первой встречи, также будут приглашены Норвегия, Канада, страны Балтии, Чехия, Греция, Финляндия, Румыния, Швеция и Бельгия.

При этом в прошлый раз, как писала газета Le Monde, Чехия, Румыния и Словения были недовольны тем, что их не пригласили на экстренный саммит европейских лидеров в Париже.

В минувшие выходные Макрон инициировал проведение срочного саммита Европейского союза по вопросам безопасности. Встреча прошла в понедельник в Париже — сразу после Мюнхенской конференции, на которой вице-президент США Джей Ди Вэнс дал понять, что лидерам ЕС стоит сосредоточиться на собственных проблемах, а путь к урегулированию на Украине найдет Вашингтон.

Ранее Макрон призвал к переговорам России и Украины.

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