В Армении создали комиссию для пересмотра стратегии нацбезопасности

В Армении создали межведомственную комиссию для пересмотра стратегии национальной безопасности. Соответствующий указ подписал премьер-министр республики Никол Пашинян, сообщает «Sputnik Армения».

Главой комиссии станет секретарь Совета безопасности Армен Григорян. В ее состав также включат заместителей министров и руководителей силовых структур, глав парламентских комиссий по обороне и внешним связям.

28 января января Пашинян заявил, что в стратегию нацбезопасности Армении будут внесены изменения.

24 января профильная комиссия парламента Армении одобрила законопроект о вступлении страны в Европейский союз. При этом Пашинян говорил, что это не означает членства страны в ЕС в прямом смысле этого слова, поскольку решение по этому вопросу может быть принято только путем референдума.

Ранее в МИД России предупредили, что безопасность Армении невозможна без ОДКБ.