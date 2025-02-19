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В Армении создали комиссию для пересмотра стратегии нацбезопасности

Пашинян создал комиссию по пересмотру стратегии нацбезопасности Армении
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David Mdzinarishvili/Reuters

В Армении создали межведомственную комиссию для пересмотра стратегии национальной безопасности. Соответствующий указ подписал премьер-министр республики Никол Пашинян, сообщает «Sputnik Армения».

Главой комиссии станет секретарь Совета безопасности Армен Григорян. В ее состав также включат заместителей министров и руководителей силовых структур, глав парламентских комиссий по обороне и внешним связям.

28 января января Пашинян заявил, что в стратегию нацбезопасности Армении будут внесены изменения.

24 января профильная комиссия парламента Армении одобрила законопроект о вступлении страны в Европейский союз. При этом Пашинян говорил, что это не означает членства страны в ЕС в прямом смысле этого слова, поскольку решение по этому вопросу может быть принято только путем референдума.

Ранее в МИД России предупредили, что безопасность Армении невозможна без ОДКБ.

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