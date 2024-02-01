В МИД РФ предупредили, что безопасность Армении невозможна без ОДКБ

Безопасность Армении, в том числе в военно-технической области, невозможна без сотрудничества в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам ОДКБ Виктор Васильев.

По словам дипломата, Россия видит попытки Запада использовать ситуацию в Армении для того, чтобы накалить обстановку не только там, но и на всем Кавказе.

Посол добавил, что в рамках ОДБК проводятся дискуссии с тем, чтобы акцентировать внимание армянской стороны на такой политике западных стран.

Армения является союзницей России по ОДКБ и входит в ШОС и ЕАЭС.

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) была создана в 2002 году на основе Ташкентского договора о коллективной безопасности 1992 года. В состав организации входят шесть государств: Россия, Белоруссия, Армения, Таджикистан, Казахстан и Киргизия. Организация располагает Коллективными силами оперативного реагирования (КСОР) в составе 17—22 тыс. человек и Коллективными силами быстрого развертывания (КСБР) в составе 5 тыс. человек.

Ранее в НАТО заявили о сближении с Арменией.