Россия «отстояла» традиционную систему ценностей и показала себя глобальным лидером в их защите. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.

Вице-премьер отметил, что Москва отстояла систему ценностей, превосходящую ее границы, и показала себя глобальным лидером в защите «ценностей семьи и нации», которые определяют человеческую цивилизацию.

«Всемирное сопротивление глобалистическому сумасшествию ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ)-диктатуры, сведению (понятия — «Газета.Ru») нации к постыдному прошлому, уничтожению Бога в людях было бы невозможным без России», — подчеркнул политик.

18 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде прошли переговоры представителей США и России. Встреча длилась 4,5 часа, на ней обсуждалась в том числе организация контактов по урегулированию украинского конфликта. В частности, американский госсекретарь Марко Рубио и министр иностранных дел России Сергей Лавров договорились о создании переговорных групп по Украине.

Ранее Лавров заявил, что Россия разъяснила США необходимость пресечения действий Киева.