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Неизвестные напали на генконсульство Украины во Вроцлаве

Генконсульство Украины во Вроцлаве забросали яйцами и облили краской
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Shutterstock

Генконсульство Украины в польском городе Вроцлаве подверглось нападению неизвестных. Здание забросали яйцами и облили краской, сообщает издание Wprost.

«Фасад Генерального консульства Украины во Вроцлаве забросали яйцами и облили краской. Делом занимается полиция», — говорится в публикации.

Издание не исключает, что причиной случившегося стал недавний визит в Польшу боевиков украинского националистического полка «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России). Это мероприятие было проведено под эгидой украинского генерального консульства.

До этого в аэропорту Тбилиси закидали яйцами экс-президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая возвращалась с Мюнхенской конференции по безопасности.

Также яйцами забросали лидера оппозиционной партии «За Грузию», бывшего премьер-министра республики Георгия Гахарию. Он тоже вернулся в Тбилиси после конференции в Мюнхене. Неизвестные обвинили Гахарию в том, что он «попрошайничает в Европе, так как USAID остановил свои проекты». В партии «За Грузию» раскритиковали полицейских за бездействие.

Ранее неизвестные напали на генконсульство Венесуэлы в Португалии.

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