В Польше демонстрировали военную технику с Украины, не достав боеприпасы

В Польше разгорелся скандал из-за выставок подбитой военной техники с Украины, которые проводились без проверки на наличие боеприпасов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на польское телевидение.

Польские власти привезли несколько поврежденных боевых машин, включая танк и самоходную артиллерийскую установку, чтобы продемонстрировать успехи украинской армии. Однако выяснилось, что обломки четырех российских военных машин могли содержать гранаты и боеприпасы, что создавало риск взрыва.

Прокуратура начала расследование. Пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Яцек Добжиньский назвал ситуацию «скандальной глупостью» и подчеркнул, что отсутствие проверки техники представляло серьезную угрозу, особенно для детей, посещавших выставки.

19 февраля министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Польша не отправит своих военных на Украину.

Ранее польские журналисты призвали Варшаву наладить отношения с Москвой.